Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında demirlemiş durumda bulunan Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli 228 metre uzunluğundaki tanker, Sahil Güvenlik ekiplerince denize atık bıraktığı gerekçesiyle tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından gemiye 39 milyon 293 bin TL para cezası uygulandı.

Tanker üzerindeki incelemeler ve ceza

Bozcaada demir sahasında bulunan 'Magic Lady' tankerinin Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-16' tarafından yakalanmasının ardından yapılan detaylı incelemelerde, geminin denize atık bıraktığı tespit edildi. Bu tespit üzerine gemiye 39 milyon 293 bin TL para cezası kesildi.