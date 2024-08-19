Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Meclis Üyesi Bilgütay Ergül ve Kent Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek Bozcaada’nın geleceğine dair stratejik projeleri masaya yatırdı.

İstanbul’da gerçekleşen ve samimi bir ortamda geçen görüşmede, Bozcaada’daki arıtma tesisinin revizyonu, adanın stratejik planlaması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) vereceği deneyimsel katkılar ele alındı. Başkan İmamoğlu, Bozcaada’ya olan yakın ilgisini dile getirirken, adaya miras bırakılacak projelerin önemine vurgu yaptı.

Arıtma tesisi için hızlı aksiyon

Başkan İmamoğlu, Bozcaada’daki arıtma tesisiyle ilgili hızla aksiyon alınması gerektiğini belirterek, İSKİ yetkilileri ile Bozcaada heyeti arasında bir toplantı organize edilmesini talep etti. Su hatlarında daha önce yaşanan sorunlar nedeniyle Bozcaada’ya hakim olan İSKİ yetkilileri, arıtma tesisi konusunda belediye heyetine gerekli bilgilendirmeleri yaptı. İlerleyen günlerde İller Bankası ile de bir görüşme gerçekleştirildikten sonra arıtma tesisi hakkında nihai karar verilecek.

Ekolojik Belgesel Festivali'ne davet

Toplantıda ayrıca, Bozcaada’da son günlerde yaşanan üzücü yangınlar da gündeme geldi. Başkan İmamoğlu, yangınlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirirken, Bozcaada’ya bir tanker gönderilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Başkan İmamoğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’ne de davet edildi. Bozcaada’yı özlediğini belirten İmamoğlu, yoğun programı elverirse festivalin açılışına katılmayı çok istediğini ifade etti.