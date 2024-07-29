Bozcaada Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi akşamı Arka Deniz mevkiinde yaşanan atık su deşarjı sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen para cezası hakkında açıklamada bulundu. Belediye, arıtma tesisinin uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu sorunların yeni yönetim tarafından hızla ele alındığını ifade etti.

Arıtma tesisindeki sorun ve çözüm çalışmaları

Bozcaada Belediyesi, arıtma tesisinde yaşanan sorunları ve bunların çözümü için yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde aktardı. Belediye, seçim sonrası hemen harekete geçtiklerini ve aşağıdaki çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Pompa sorunları

Atık suyun merkezden arıtma tesisine pompalanması için büyük bir pompaya ihtiyaç duyulduğu tespit edilerek, 18 Nisan 2024 tarihinde yurt dışından malzeme siparişi verildi. Malzemenin maliyeti 29.374 Euro olup, teslim tarihi 12 Ağustos 2024 olarak planlandı.

Koku ve akıntı şikayetleri

Arka Deniz mevkiinde koku ve akıntı şikayetleri üzerine yapılan incelemelerde, vakum pompalarının arızalı olduğu belirlendi. Bu pompaların değiştirilmesi için malzemeler sipariş edilerek, 27 Temmuz'da teslim alındı ve 28 Temmuz'da sorun tamamen çözüldü.

Adada dört noktada daha benzer sorunlar olduğu tespit edildi ve yeni malzemelerin montajı ile bu sorunlar çözüldü. 12 Ağustos'ta gelecek olan ana malzemenin kullanımı sonrası, sorunların kalıcı olarak çözüleceği ifade edildi.

Arıtma tesisi ve altyapı sorunları

2013 yılında yanlış bir noktaya inşa edilen arıtma tesisinin kapasitesi ve yapısal sorunları nedeniyle çökmekte olduğu belirtildi. Belediye, Mayıs ayı içerisinde detaylı bir rapor hazırladı ve İSKİ de ek bir rapor sundu. Yapılan incelemeler sonucu iki firma yatırım teklifi sundu: ENV Enerji 265.000 USD, BBA firması ise 29 milyon TL.

En büyük sorun ise arıtma tesisinin günlük 1.500 m³ kapasiteli olarak planlanmasına rağmen, günümüzde bu kapasitenin 3.200 m³’e ulaşmış olmasıydı.

Gelecek adımlar ve bakanlık desteği

Bozcaada Belediyesi, 113 günlük yönetim süresinde 90 günü su ve arıtma sorunlarının çözümüne ayırdıklarını belirtti. Konunun çözümü için maddi kaynak ve zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Belediye, Bakanlığın bu konuda destek olacağını umduklarını ve gelecek hafta Ankara’ya giderek hazırlanan raporlarla çözüm arayacaklarını ifade etti.