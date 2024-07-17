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Bozcaada Belediyesi, feribot kuyruğunda bekleyen tatilcilere su dağıtarak misafirlerini mutlu etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Feribot sırasında bekleyen araçlara ekip arkadaşlarımız su dağıtımı gerçekleştirdiler. Bozcaada'dan ayrılan misafirlerimize iyi yolculuklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada Belediyesi , yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde misafirlerine yönelik anlamlı bir hizmet gerçekleştirdi. Feribot sırasında bekleyen araçlardaki vatandaşlara su ikramında bulunan belediye ekipleri, bu jestleriyle büyük beğeni kazandı.

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