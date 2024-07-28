Çanakkale'nin gözde turizm merkezi Bozcaada, çevre kirliliği nedeniyle gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uyguladı ve adli süreç başlattı.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Bozcaada, bu kez çevre kirliliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklanan atık suların denize deşarj edildiği tespit edildi. Gelen ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti ve yapılan incelemeler sonucunda denize atık su deşarjı durduruldu.

Bakanlığın açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır" denildi.