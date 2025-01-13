Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GESTAŞ firmasından yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

Geyikli-Bozcaada Hattı: Barış Pehlivan: Kayyum atamaları iddiası gündemde Bozcaada’dan 14.00 seferi, Geyikli’den 11.00 ve 15.00 seferleri.

Kabatepe-Gökçeada Hattı: Gökçeada’dan 13.00 ve 17.00 seferleri, Kabatepe’den 15.00 ve 19.00 seferleri.



Şirket yetkilileri, yolcuların seyahat planlamalarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalarını ve GESTAŞ’ın internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından güncel bilgileri takip etmelerini önerdi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirtirken, deniz ulaşımı için riskli bir ortam oluştuğunun altını çizdi. Yolcuların güvenliği açısından bu tür iptallerin önleyici bir tedbir olduğu ifade edildi.