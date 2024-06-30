Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Sulubahçe Plajı’nda meydana geldi. Figen Er, evinin yakınında bulunan plajda denize girdi. Saatler geçmesine rağmen eve dönmeyen Er'in yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sahilde kıyafetleri bulunan ancak kendisinden haber alınamayan Figen Er için arama çalışmaları başlatıldı.

Sahil güvenlik ve dalgıçlar seferber oldu

İlk olarak Sahil güvenlik ekipleri ve adalı dalgıçlar denizde arama çalışmalarına başladı. İlçe jandarma ekipleri de karadan destek vererek çalışmalara katıldı. Ancak, hava kararınca arama kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar.

Sabahın ilk ışıklarıyla arama yeniden başladı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. Denizde ve karada arama faaliyetleri yoğunlaştırılarak devam ediyor.