Bozcaada'da Geleneksel Üzüm Reçeli Yapımı Yeniden Canlandırıldı

Bu yıl 24. kez düzenlenen Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali, adanın yerel kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Çavuş Üzümünden Üzüm Reçeli Yapım Atölyesi"nde, Bozcaadalı kadınlar bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle üzüm reçeli yaptı. Bozcaadalı kadınlar, eski bir geleneği canlandırarak, el birliğiyle hazırladıkları reçelleri kavanozlara doldurdu. Aral Tatil Çiftliği'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, ada kültürünün önemli bir parçası olan reçel yapımını yeniden canlandırdı.

Gelenek yaşatılıyor

Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe'nin de katıldığı atölyede, çocukluğundaki anıların canlandığını belirten Göztepe, "Küçükken sırayla herkesin evine gidilip üzüm reçeli yapılırdı. Bu, meşakkatli bir uğraştı ve bir imece usulü gerçekleşirdi. Şimdi de böyle bir etkinlikle kaybolmakta olan bu geleneği yaşatmak ve hatırlatmak istedik. Her sene elimizden geldiğince tekrarlamak istiyoruz" dedi.