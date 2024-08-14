Bozcaada'da, bir tarım arazisinde bugün erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin hızla yayıldığını gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Ekipler olay yerinde

Olay yerine ilk müdahaleyi Bozcaada Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler de yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için arazöz ve su tankerleri de devreye girdi. Çevredeki vatandaşlar, su tankerleriyle yangına destek vererek itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

Alevlerle yoğun mücadele sürüyor

Yangının söndürülmesi için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor. Alevlerin geniş bir alana yayılmaması için titiz bir şekilde yürütülen müdahale çalışmaları, yangının kontrol altına alınması amacıyla aralıksız sürdürülüyor.