İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe'yi makamında ağırladı. Ziyarette, Bozcaada'nın mevcut sorunları ve gelecekte yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Bozcaada'nın turizm potansiyeli

Bozcaada'nın turizm potansiyeline dikkat çeken İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ülkemizin kıymetli turizm destinasyonlarından biri olan ve Çanakkalemizin parlayan yıldızı Bozcadamız için elimizden geleni yapacağız" dedi. Görüşmede Göztepe'ye Adnan Köse de eşlik etti.

Belediye Başkanlıkları ve siyasi kampanyalar

Bülent Turan, seçimlerdeki başarısı için Göztepe'yi tebrik ederek, "Belediye Başkanlıklarının çok önemli bir görev olduğunu, ancak siyasi kampanyaların seçim günü bittiğini ve o günden sonra belde, ilçe ve illerinin sorunları için başkanların çalışması gerektiğini" vurguladı. Turan, kamu menfaatinin olduğu her konuda yardımcı olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Bozcaada’nın sorunları ve çözüm önerileri

Başkan Göztepe, Bozcaada'nın mevcut sorunları hakkında Turan'a bilgi verdi ve destek talebinde bulundu. Geçmiş dönemde Bozcaada'ya yapılan hizmetler için Turan'a teşekkür eden Göztepe, gelecekte yapılacak projeler için de iş birliği çağrısında bulundu.

Kamu menfaati önceliği

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Çanakkalemizin ve hemşehrilerimizin menfaati her şeyin üstündedir. Bozcaada, turizm potansiyeli ile Çanakkale'nin parlayan yıldızı ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız" diyerek Bozcaada'nın geleceği için yapılacak çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.