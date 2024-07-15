Bozcaada, Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla yerli ve yabancı turistin radarında yer alıyor. Özellikle yaz sezonunda, ada ziyaretçi akınına uğruyor ve hareketli bir atmosfer oluşturuyor.

Kruvaziyer gemileriyle artan turist akını

Çanakkale, kruvaziyer gemilerinin önemli bir üssü ve geçiş güzergahı olarak konumlanırken, Bozcaada da bu gemilerin uğrak noktalarından biri haline gelmiştir. Son günlerde Bozcaada'ya yanaşan kruvaziyer gemisi, adanın turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte, turistler adaya çıkarak hem alışveriş yapmış hem de adayı keşfetme fırsatı bulmuşlardır.