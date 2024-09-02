Bozdağ Mahallesi'nin su kaynakları uzun süredir akmıyor. Çivril ilçesine 35 km, Denizli iline ise 100 km uzaklıktaki bu köy, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Köy içindeki ve çevresindeki arazilerde bulunan kaynak çeşmeleri susuzluk nedeniyle akmıyor. Köy sakinleri, yaban hayvanlarının bile su bulamadan öldüğünü belirtiyor.

Yetkililerle görüşmeler başarıyla gerçekleşti

Bozdağ Mahallesi'nin önde gelen isimlerinden Öğr. Gör. Necmi Özdemir, iş insanı Vedat Demir, Erdoğan Tugan, Osman Başöz ve muhtar Mehmet Başöz, bu sorunu çözmek amacıyla Çivril Belediye Başkanı Semih Dere ve DESKİ Genel Müdürü Ali Aydın ile görüştü.

Başkan Dere ile görüşme:

Bozdağ sakinleri, Belediye Başkanı Semih Dere'ye akmayan çeşmelerle ilgili durumu aktararak dilekçelerini sundu. Başkan Dere, konuyla ilgileneceğini belirtti ve DESKİ'nin bu konuya müdahil olduğunu söyledi. Ayrıca, DESKİ ile de görüşmelerini önerdi ve arsa konusunda gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

DESKİ genel müdürü Ali Aydın ile görüşme:

DESKİ Genel Müdürü Ali Aydın ile yapılan randevusuz görüşme, olumlu bir atmosferde geçti. Aydın, yoğun programı arasında Bozdağlılara zaman ayırarak konuyu dinledi. DESKİ Çivril Şube Müdürü Şevket Bey'in de katıldığı toplantıda, köydeki çeşmelerin durumu detaylı bir şekilde aktarıldı. Eylül ayının ilk haftasında, DESKİ'nin Bozdağ'a bir ziyaret gerçekleştirerek konuyu yerinde incelemesi planlanıyor.

Su kaynakları inceleme ve çözüm

Bozdağ Muhtarı Mehmet Başöz, DESKİ'ye gerekli bilgileri sunacak ve su kaynaklarının durumu hakkında açıklamalarda bulunacak. Kaynağından gelen fakat akmayan çeşmeler arasında Goca Çeşme, Kurnalı, ilkokulun altındaki çeşme ve YSE tarafından yapılan üç çeşme bulunuyor. Köylüler, çeşmelerin akmasını sağlamak için gerekli yer gösterimi ve bilgi paylaşımını yapacak.

Grup sözcüsü Öğr. Gör. Necmi Özdemir, Bozdağlılar olarak konunun takipçisi olacaklarını ve gelişmelerin yakından izleneceğini belirtti. Bozdağ’ın değişik bir boyuta taşınması için bu sorunun çözülmesi büyük önem taşıyor.