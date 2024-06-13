İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu, 16 ilde düzenlenen Bozdoğan-42 operasyonları kapsamında çok sayıda silah ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlükleri, terörle mücadele kapsamında büyük bir başarıya imza attı.

16 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlükleri tarafından 16 ilde Bozdoğan-42 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

Terör bağlantıları tespit edildi

Operasyon sonucunda 58 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya sosyal medyadaki paylaşımında şunları söyledi: "Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları, düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları, terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Operasyonlar sırasında, ruhsatsız tüfekler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.