İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonunda 1'i ağustos ayında kırmızı kategoriye alınma kararı olan, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." mesajını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı idaresinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucu Dargeçit kırsalında düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonunun ayrıntılarını paylaşan Bakan Yerlikaya, kırmızı listeye eklenme kararı alınan Herekol (K) adlı terörist Taner Öğmen ile birlikte kimliklendirme çalışmaları süren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1812350703391682819