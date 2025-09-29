Bozdoğan Belediyesi Okullardaki Çalışmaları Tamamladı

Bozdoğan Belediyesi, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla ilçede bulunan okullarda bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamladı.

8 Eylül’de başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, talep eden okullarda eğitim başlamadan önce başlatılan tadilat, boya, bakım ve temizlik çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar yeni döneme hazır hale getirildi. Ayrıca, yıl boyunca özellikle tatil dönemlerinde ihtiyaç duyulan bakım ve temizlik çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında okullarda boya, temizlik ve onarım faaliyetlerinin yanı sıra 2 bin metrekare taş döşeme yapılarak öğrenciler için daha düzenli alanlar oluşturuldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öztaban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçemizdeki talep eden okullarımızda başlattığımız bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve temiz ortamlarda eğitim görmesi için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.