AYDIN’ın Bozdoğan ilçesi civarında yağmur geçişi yaşandı. Bozdoğan ilçesi bölgesinde meydana gelen yağmur nedeni ile yıldırım kaynaklı yangınlar meydana geldi.

Bozdoğan ilçesi bölgesinde meydana gelen 5 yıldırım kaynaklı yangınların 4 tanesi söndürülürken, yıldırım kaynaklı yangınların 1 tanesinin de devam ettiği öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi kaynaklı yangınlardan sonuncusunun ise söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Editör: Kemal Altan