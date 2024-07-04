İzmir ve Aydın'ı vuran orman yangınından yürek burkan görüntüler İzmir ve Aydın'ı vuran orman yangınından yürek burkan görüntüler

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesi civarında yağmur geçişi yaşandı. Bozdoğan ilçesi bölgesinde meydana gelen yağmur nedeni ile yıldırım kaynaklı yangınlar meydana geldi. 
Bozdoğan ilçesi bölgesinde meydana gelen 5 yıldırım kaynaklı yangınların 4 tanesi söndürülürken, yıldırım kaynaklı yangınların 1 tanesinin de devam ettiği öğrenildi. 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Aydın ilinin Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi kaynaklı yangınlardan sonuncusunun ise söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Editör: Kemal Altan