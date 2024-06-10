Aydın Bozdoğan ilçesi Kaymakamı İbrahim Gökçe, incelemerini yerinde yapmak için düzenli olarak ziyaretlerde bulunuyor. Kaymakam Gökçe, son olarak Örentaht ve Hışımlar Mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerinde hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan ve yenilenen camileri de ziyaret eden Gökçe, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Gökçe ve beraberindeki heyet, mahallelerde düzenlenen hayır cemiyetlerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Cemiyetlerde vatandaşlarla sohbet eden Gökçe, hayırseverlere teşekkürlerini iletti ve mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı.

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe'nin mahalle ziyaretleri, vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişim ve ihtiyaçların yerinde tespiti açısından önem taşıyor. Gökçe, ilçe genelindeki ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.