Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük çevresel ve ekonomik kayıplara yol açabileceği vurgulanarak, vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Büyük felaketlere yol açabilir

Açıklamada, küçük ihmallerin bile büyük felaketlere neden olabileceğine dikkat çekildi. Ormanlık alanlarda ateş yakmanın, anız yakmanın, sigara izmariti atmanın ve cam ile cam kırıklarını bırakmanın ciddi riskler taşıdığı ifade edildi. Vatandaşların bu konularda daha bilinçli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya üzerinden çağrı

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Sıcaklıkların artış gösterdiği bugünlerde yeşil vatan için lütfen dikkatli olalım. Küçük bir ihmal büyük felaketlere sebep olmasın. Ateş yakma, anız yakma, izmarit atma, cam ve cam kırıklarını ormanda bırakma."

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Bozdoğan Kaymakamlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarının önlenmesi için tüm vatandaşların işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti. Ormanlık alanlarda ve çevresinde alınacak küçük önlemlerle büyük felaketlerin önlenebileceği hatırlatılarak, herkesin yeşil vatan için duyarlı olması gerektiği bir kez daha vurgulandı.