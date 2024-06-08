Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin el emeğiyle hazırladıkları ürünler ve resimler sergilendi. Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Belediye Başkan Vekili Mustafa Saatçı, ilçe protokol üyeleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı serginin açılışı halk oyunları gösterisiyle başladı.

Kaymakam İbrahim Gökçe, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların kendilerini geliştirmelerine ve çevre bilinci oluşturmalarına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Sergide, öğrencilerin yaratıcı çalışmaları ve geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri çeşitli ürünler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.