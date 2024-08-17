Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, 15 saat süren yoğun mücadeleye rağmen kontrol altına alınamadı. Yangının etkili olduğu bölgelerde havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayıldı

Bozdoğan’ın Alhisar Mahallesi'nde saat 16.45 sularında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar ve Güre Mahallelerinde etkili olan alevler, yerleşim yerlerine yaklaşarak büyük bir tehdit oluşturdu. Yangının yayılmasını durdurmak ve hasarın boyutlarını sınırlamak için ekipler gece gündüz demeden çalıştı.

Hava ve kara müdahalesi devam ediyor

Yangına müdahale amacıyla 8 helikopter ve 7 uçak havadan destek veriyor. Ayrıca, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel karadan mücadeleye devam ediyor. Havadan yapılan müdahaleler sırasında yangın bölgesinden çekilen görüntüler, alevlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gözler önüne serdi.

Yangın alanı görüntülendi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangın alanında alevlerin oluşturduğu tahribat, gün ışığında daha net bir şekilde gözlemlenebildi.