Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında 7 incir üreticisinden numuneler alındı.

Denetimlerin amacı ve uygulama

Denetimlerin, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerindeki kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek amacıyla yapıldığı bildirildi. Alınan numuneler, laboratuvar analizleri için ilgili birimlere gönderildi. Bu uygulama, hasat öncesi pestisit kalıntılarını kontrol ederek tüketicilere güvenilir gıda sunmayı hedefliyor.

Üreticilerin ve yetkililerin görüşleri

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin hasat dönemlerinde rutin olarak yapıldığını belirtti ve üreticilerin bitki koruma ürünlerini doğru dozlarda kullanmasının önemine dikkat çekti. İncir üreticileri de denetimlerden memnuniyet duyduklarını, bu tür uygulamaların ürünlerinin kalitesini artırdığını ve güvenilirliğini sağladığını ifade etti.