Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı çıkan mahalle sakinleri, düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını düdükler çalarak ve sloganlar atarak engelledi. Mahalle sakinlerinin yoğun tepkisi üzerine Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri toplantıyı gerçekleştiremedi.

Başkan Özel: “Mücadeleye devam edeceğiz”

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, jeotermal enerji santrallerine karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirterek, “Aydın’ın Karacasu, Bozdoğan, Karpuzlu ve Çine dışındaki her yerde jeotermal tehdidi var. Biz Bozdoğan olarak bu tehdidi kabul etmiyoruz. Tarım alanlarımızı, incir bahçelerimizi, zeytin üretimimizi korumak zorundayız. Bilgilendirme toplantıları sadece formaliteden ibaret olmamalı. Halkımızın sağlığını ve geleceğini korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili: “Jeotermaller hastalıklara davetiye çıkarıyor”

Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili, jeotermal enerji santrallerinin bölgeye ciddi zararlar vereceğini vurgulayarak, “Jeotermal santraller her türlü hastalıklara davetiye çıkarıyor. Tarım ürünleri zarar görüyor, insanların sağlığı tehlikeye giriyor. Rezerv bölgeleri artık doğrudan şirketlere veriliyor. Ortaklar Germencik, Köşk, Alamut Direcik, Kurtuluş ve Bucak köylerinde yeni santraller yapılıyor. Bu bölgenin kangreni olan jeotermallere karşı tüm Aydın halkını direnmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.