Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın detayları

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kamışlar Mahallesi’nde gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen feci kazada, iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, R.G. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen 28 yaşındaki Metin Tulumbacı yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Her iki sürücü de ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, hayati tehlikesi bulunan Metin Tulumbacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Diğer sürücünün durumu ise ciddiyetini koruyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.