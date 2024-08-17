Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırına kadar ulaştı. Yangın, Bozdoğan ilçesine bağlı Örentaht Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların evlerini tehdit etmeye başladı.

Mahalle sakinleri büyük endişe içinde

Yangının hızla yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine mahalle sakinleri büyük bir endişe içinde evlerini ve hayvanlarını korumak için seferber oldu. Çiftlik hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışan vatandaşlar, yangının hızla yayılması nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Özellikle rüzgarın etkisi, yangın söndürme ekiplerinin müdahalesini güçleştirirken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için tüm imkanlar seferber ediliyor.