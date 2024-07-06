Bozdoğan'da yaşanan sel felaketi sonrasında Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selden zarar gören bölgelerde yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yazıkent, Kılavuzlar, Pınarlı ve Kavaklı mahallelerinde bozulan yolları onarırken, çamurla kaplanan alanları temizlemeye devam ediyor. Yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, koordineli bir şekilde selin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Büyükşehir ve Bozdoğan Belediyelerinden ortak çaba

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yağışın başladığı andan itibaren ekipleri seferber ettiklerini belirterek, "Ani bastıran yağış karşısında acil durum planına geçtik ve tüm ekiplerimizi koordineli bir şekilde afet bölgelerine sevk ettik. İlçemizde yaşanan afetten dört mahallemiz büyük zarar gördü, ancak çok şükür can kaybımız yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Bozdoğan Belediyesi ekipleri sahada temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızla afet bölgelerinde hayatı en kısa sürede normal akışına çevirmeyi planlıyoruz" dedi.

Başkan Özel'den destek teşekkürü

Başkan Özel, sel felaketinde destek olan yetkililere teşekkür ederek, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber eden Aydın Valimiz Yakup Canpolat’a, her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, İlçe Kaymakamımız İbrahim Gökçe’ye, Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik’e, Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine, DSİ, Karayolları, UMKE, AFAD ekiplerine, belediye personelime ve vatandaşlara gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Birlikte daha güçlü olacağız"

Bugün tekrar afet bölgesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı M. Galip Özel, "Hep birlikte el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inancım tam. Birlikte daha güçlü ve dayanıklı olacağız" ifadelerini kullandı.