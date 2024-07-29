Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor.

Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak arttırıyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz 5 Temmuz’da ilk kulaçların atıldığı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler hızla sürüyor. Yarı olimpik yüzme havuzunda antrenörler eşliğinde çalışmalar devam ederken, yüzme eğitimlerine katılan çocuklar ise hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında miniklerimiz güvenle yüzme öğreniyor, suyun büyülü dünyasını keşfediyorlar” ifadeleri yer aldı.