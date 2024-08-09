Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Olukbaşı Mahallesi'nde çiftçiler için kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik düzenlenen bu toplantıda, çeşitli eğitimler verildi ve önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

İncir üretiminde zararlılarla mücadele

Toplantıda, incir üretimiyle ilgili olarak çiftçilere; kanlı balsıra, ekşilik böceği, sirke sineği, kırmızı örümcek, Akdeniz meyve sineği ve kuru incirde aflatoksin gibi zararlılarla nasıl mücadele edileceği detaylı bir şekilde anlatıldı. Uzmanlar, bu zararlılarla mücadele etmek için çiftçilere etkili çözümler sunarak, alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Zeytin ve arıcılık üzerine eğitimler

Bunun yanı sıra, zeytin sineği ile mücadele ve arıcılık konusunda da eğitimler verildi. Çiftçilere, zeytin sineği zararlısına karşı etkili yöntemler anlatılırken, arıcılık faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak aktarıldı.

Hayvancılıkta yeni destek modelleri

Hayvancılık alanında ise çiftçilere, yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi. Yetkililer, sunulan yeni destek seçeneklerinin nasıl değerlendirileceği ve bu modellerin çiftçiler için nasıl bir avantaj sağlayacağı konusunda açıklamalar yaptı.