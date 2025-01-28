Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 25 yaşındaki genç organ yetersizliği nedeni ile acilen uzanacak bir yardım eli bekliyor ve kalp ile akciğer nakli için donör bekleniyor. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Uğur Öztürk isimli Bozdoğan ilçesinin Tütüncüler Mahallesi'nde yaşamakta olan genç, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyor.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan 25 yaşındaki Uğur Öztürk, hayata tutunabilmek için acil olarak kalp ve akciğer nakli olabilmesi için organ bağışçıları bekliyor. Bozdoğan ilçesinin kırsal Tütüncüler Mahallesi’nde yaşamakta olan ve Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Uğur Öztürk, ileri derece kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle acilen kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Doktorlarının verdikleri yoğun çabaları ve üstün tedavi çalışmaları ile yaşam savaşını sürdüren 25 yaşındaki Uğur Öztürk isimli genç, uygun organ bağışı için her gün dua ederek ve büyük bir umut ile bekleyişini sürdürüyor. Uğur Öztürk’ün ailesi ve yakınları, kalp bağışı için gelecek olan müjdeli haberi dört gözle bekliyorlar. Organ bağışının da çok önemli olduğunu ve hayat kurtardığını belirtiyorlar.