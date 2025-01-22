Denizli Bozkurt Belediyesi, sürücü ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturmak amacıyla kapsamlı yol yenileme çalışmalarına başladı. Atatürk Bulvarı ve Fatih Mahallesi’ndeki çalışmalar hızla devam ediyor.

Atatürk Bulvarı ve Fatih Mahallesi’nde yol çalışmaları başladı

Bozkurt Belediyesi, şehri güzelleştirmek ve sürücülerin daha güvenli yolculuk yapmaları için Atatürk Bulvarı ve Fatih Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı. İhale usulüyle yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Birsen Çelik, çalışmaları yerinde inceledi.

Diğer mahallelerde çalışmalar devam edecek

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilerleyen dönemde diğer mahallelerde de yol yapım çalışmalarının başlayacağını ifade etti. “Bozkurt’umuzun tamamını ilçemize yakışan yollarla tanıştırıyoruz! İhale sürecimizin ardından, muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda çalışmalarımıza hızla başladık. En kısa sürede diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı başlatarak ilçemizin çehresini değiştireceğiz," dedi.

Başkan Çelik’ten teşekkür mesajı

Başkan Çelik, "Canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bozkurt’umuzun vizyonunu değiştirecek bütün çalışmalarda bizlere destek olan, hemşehrilerimizi hizmetlerle tanıştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ederiz. Memleketimiz en güzelini hakkediyor ve alacak," ifadelerini kullandı.