Gaziantep'te gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan altı işletmeye ceza yazıldı.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziler ile Batıkent mahallelerinde gıda satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, altı işletmenin son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve güvenilir gıda vasfını kaybetmiş ürünler sattığı tespit edildi.

İşletmelere yasal işlem yapılarak cezai işlem uygulanırken, tarihi geçen ürünler ise imha edildi.

Bir işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenince, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenerek kapatıldı.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin kapsamının genişletilerek aralıksız devam edeceği ve vatandaşların şüpheli durumlarda belediyeyi arayarak ihbarda bulunabileceği ifade edildi.