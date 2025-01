Omi, madeni para büyüklüğünde ama teknolojik özellikleriyle devrim yaratıyor! Yapay zeka destekli bu giyilebilir cihaz, sahibine sürekli olarak bilgi sunuyor ve günlük hayatını kolaylaştırmak için “yerine düşünüyor”.

Omi: Küçük ama çok yetenekli

San Francisco merkezli Based Hardware tarafından geliştirilen Omi, kullanıcılara yardımcı olmak için her an devrede. Her an cihazın konuşmalarına göre önerilerde bulunduğu, görevleri yerine getirdiği ve kişiye özel bilgiler sunduğu bu cihaz, giyilebilir teknoloji dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor.

Kişiselleştirilebilir ve işlevsel

Omi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri kişiselleştirilebilmesi. Takılabilir, başa yapıştırılabilir veya kolye olarak kullanılabilen bu cihaz, her an yanınızda olacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca, internet bağlantısı olmadan da çalışan cihaz, sesli notlar alabiliyor ve önemli konuşmaları özetleyerek metne dönüştürebiliyor.

Zaman kazandıran teknolojik güç

Omi, toplantılarınızı özetliyor, sesli görüşmelerin metne dönüşmesini sağlıyor ve verimli bir şekilde e-posta gönderme gibi günlük görevlerde yardımcı oluyor. En önemlisi de, 250'den fazla popüler uygulama ile entegre çalışabiliyor.

Gizliliğinizi korumaya özen gösteriyor

Gizlilik endişelerini de göz önünde bulunduran Omi, verilerinizi şifreliyor ve istediğiniz zaman verilerinizi silme imkanı sunuyor. Ayrıca, cihaz kaybolsa dahi, konuşmalarınıza uzaktan erişebilme ve silebilme imkanınız bulunuyor.

Omi’nin geleceği: Beyin-bilgisayar arayüzü modülü

Omi’nin üreticileri, 2025’in ikinci çeyreğinde beyin-bilgisayar arayüzü modülünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modül, cihazın işlevselliğini bir adım daha ileri taşıyarak kullanıcı deneyimini daha da güçlendirecek.

Şu an için 89 dolarlık ön sipariş fiyatıyla satışa sunulan Omi, 2025’in ikinci çeyreğinde kullanıcılarına teslim edilecek.