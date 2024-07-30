BP, 2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak 2,75 milyar dolar oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı yapılacağı duyuruldu.

BP'nin finansal performansı

BP'nin 2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları, enerji piyasalarında dikkat çekti. Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,58 milyar dolar olan kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,5 artış göstererek 2,75 milyar dolara ulaştı. İlk çeyrek sonuçlarına göre ise yüzde 1,1'lik bir artış kaydedildi. Bu performans, piyasa beklentisi olan 2,6 milyar doların üzerinde gerçekleşti ve BP'nin finansal gücünü bir kez daha ortaya koydu.

BP'nin kârındaki artışta, özellikle gaz pazarlama ve ticaretindeki daha düşük vergilendirme ve güçlü yakıt marjları önemli rol oynadı. Enerji sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmeler, BP'nin kârlılığını artırarak, şirketin piyasa beklentilerini aşmasına katkı sağladı.

BP, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu adım, şirketin yatırımcılarına olan güvenini ve uzun vadeli büyüme stratejisini pekiştiriyor. Hisse geri alımları, genellikle şirketlerin hissedar değerini artırmak amacıyla tercih ettiği bir yöntemdir ve BP'nin bu hamlesi, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.