Elektrikli bisikletini sürerken bir arabanın arkasına çarpan Pax, kaza sırasında kask takmıyordu. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Pax'ın durumu şu an stabil, ancak yaralarının tam boyutu henüz belirlenmiş değil. Doktorlar, hafif bir beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişe ediyorlar.

Kaza anı sonrası

Kaza, Los Feliz Bulvarı'ndaki bir kavşakta meydana geldi. Pax, bisikletiyle hareket halindeyken bir arabanın arkasına çarptı. Araç sürücüsü, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar Pax'ın yanında kaldı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, Pax'ı baş ağrısı şikayetiyle hemen hastaneye kaldırdı.

Pax'ın durumu

TMZ'nin haberine göre, Pax hastaneye kaldırıldığında durumu stabildi. Ancak doktorlar, Pax'ın hafif bir beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Bu nedenle Pax'ın hastanede gece kalması gerekebilir. Yaralarının tam boyutu henüz belirlenmedi ve doktorlar tedavi sürecini dikkatle izliyor.

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki gerilim

Pax'ın kazası, ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Pax, daha önce Instagram'da yaptığı sert bir paylaşımda babası Brad Pitt'i "dünya çapında bir pislik" ve "iğrenç bir insan" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, babasının kendisine "cehennem azabı" çektirdiğini ve küçük kardeşlerinin babalarının yanında korkudan titrediklerini iddia etmişti.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin boşanma davası sırasında, Jolie'nin hukuk ekibi, Pitt'in özel bir jette Jolie ve çocuklarına "duygusal ve fiziksel istismarda" bulunduğunu öne sürmüştü.