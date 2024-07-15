Ünlü oyuncu Brad Pitt, merakla beklenen Formula 1 filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Apple Original Films imzasını taşıyan yapım, 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Tron, Oblivion ve Top Gun: Maverick gibi başarılı filmleriyle tanınan Joseph Kosinski oturuyor.

İlk poster yayınlandı

Merakla beklenen filmden ilk poster de yayınlandı. Pitt, filmde bir Formula 1 pilotunu canlandıracak. Resmi adı "F1" olan filmde Pitt, 30 yıl aradan sonra piste dönen Sonny Hayes karakterini canlandıracak. Filmin bütçesi 130-140 milyon dolar arasında ve çekimler gerçek Formula 1 pistlerinde gerçekleştirildi.

Çekimler gerçek pistlerde

Filmin çekimleri, F1 sezonu boyunca gerçek pistlerde yapıldı. Yönetmen Kosinski, pistte yarışlar devam ederken çekim yapmanın zorluklarını anlattı: "Arabaları gerçekten Brad ve Damson kullanıyordu. Bunu canlı bir seyirci önünde ve yarış hızında yapmak oldukça zordu."

Yenilikçi çekim teknikleri

Joseph Kosinski, film için yeni teknolojiler geliştirdiklerini belirtti: "Çok küçük ve hafif özel kameralarımız var. Bu kameralar, yarış arabalarının performansını etkilemiyor ve arabalara yerleştirdiğimiz kameraların hareketini kontrol edebiliyoruz."

Heyecan verici kadro

Pitt'e filmde Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi ünlü isimler eşlik edecek. Pitt, APXGP adlı Formula 1 takımının genç sürücüsünü (Damson Idris) yetiştiren bir mentoru canlandıracak.

Lewis Hamilton da yapımcılar arasında

Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, filmin yapımcıları arasında yer alıyor. Hamilton, "Brad Pitt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde onunla birlikte olduğum için çok heyecanlıyım," dedi.