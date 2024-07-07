Brad Pitt, Joseph Kosinski'nin 2025 yazında sinemaseverlerle buluşacak Formula 1 filmi "F1"de başrolü üstleniyor. Apple, motor sporları dramasının adını ve ilk posterini Twitter'da paylaştı. Posterde, sadece kaskı gözüken Pitt, yarış kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Filmde eski F1 pilotu Sonny Hayes'i canlandıran Pitt, siyah ve altın renkleriyle tasarlanmış şık yarış aracında görülüyor.

Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde Özel Gösterim

Apple'ın Twitter paylaşımında, "Brad Pitt F1'de başrolde, 2025 Yazında sinemalara geliyor" ifadesi yer alırken, 7 Temmuz'da Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde bir "ön gösterim" yapılacağı da belirtildi. Bu, filmden ilk görüntülerin kamuoyuyla paylaşılacağı anı işaret ediyor.

Sonny Hayes'in Hikayesi

Brad Pitt, filmde eski F1 pilotu Sonny Hayes'i canlandırıyor. Hayes, korkunç bir kaza geçiriyor ve bu olayın ardından kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor. Bir süre ortadan kaybolan Hayes, farklı yarış disiplinlerinde mücadele etmeye başlıyor. Hayes'in hikayesi, Javier Bardem'in canlandırdığı takım sahibi arkadaşı tarafından yeniden şekilleniyor. Bardem'in karakteri, puan alamayan ve son sıralarda yer alan bir takımın sahibidir. Damson Idris'in canlandırdığı genç bir fenomen olan yarışçı için Pitt'in karakteri, son bir şans olarak oyuna dahil ediliyor ve olaylar gelişiyor.

Yönetmen ve Yapım Ekibi

Joseph Kosinski, "F1" filmini beyazperdeye taşımak için Top Gun: Maverick'te birlikte çalıştığı yazar Ehren Kruger ve yapımcı Jerry Bruckheimer ile yeniden bir araya geldi. Kosinski, daha önce yaptığı açıklamalarda, Top Gun'ın devam filminin başarısının ardından F1 filmini görsel efektlere teslim etmek yerine pratik efektlerle çekmeyi planladığını belirtmişti. Bu, filmde gerçekçi ve etkileyici yarış sahneleri göreceğimizin işareti.

Fragman Beklentisi

F1 filminin ilk fragmanının bu Pazar günü paylaşıma sunulması bekleniyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte film hakkında daha fazla detay ve sahne görme fırsatı bulacağız.