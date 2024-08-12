Portekiz ekibi Braga aldığı şok bir karar ile dünya basınında yankı uyandırdı. Geçen sezon Arthur Jorge ile başlayan fakat sezon sonuna doğru yolları ayırıp u19 teknik direktörü Rui Duarte ile devam eden Braga ligi dördüncü tamamlamıştı. Yeni sezona ise yeni yapılanmayla girmek isteyen Portekiz ekibi Daniel Sousa ile anlaşmıştı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme maçında İsrail ekibi Petek Tikva’yı toplamda 7-0 ile geçmişti. Ardından 3. Ön Eleme turunda Servette ile eşleşen Portekiz ekibi ilk maçı kendi evinde golsüz berabere tamamlamıştı. Ardınan ligin ilk maçına dün gece çıkan Braga kendi sahasında Estrela maçında berabere kalınca yönetim Daniel Sousa’yı kovdu.

Editör: Hakan Baş