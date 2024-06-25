İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'ndeki sigortacılık kategorisinde gümüş ödül kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brandverse Awards'ta 50 binden fazla sosyal medya marka hesabı, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre analitik olarak değerlendirildi.

1 Nisan 2023-1 Nisan 2024 dönemini kapsayan değerlendirme sürecinde takipçi sayısı, artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı.

Deloitte Türkiye'nin uzmanlığıyla gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sonucunda her kategorinin en başarılı markaları belirlendi.

Geçen yıl aynı yarışmada bronz ödül kazanan şirket, bu yıl bir adım daha ileri giderek gümüş ödülün sahibi oldu. Ödül, şirketin pazarlama iletişimi ve reklam performansındaki istikrarlı yükselişin bir göstergesi olarak öne çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Direktörü Funda Çakar Deniz, markanın kurulduğu günden bu yana dijitalleşmeye önem verdiğine dikkati çekerek, pazarlama iletişimlerini de ilk günden bu yana dijitalleşmeyi merkezine alan bir yaklaşımla sürdürdüklerini aktardı.

Dijitalleşmenin hızla gelişip kabuk değiştirdiği dönemde gerek altyapılarını gerekse pazarlama ve reklam mecralarını sürekli güncellediklerini belirten Deniz, "Bu sayede değişen ihtiyaçlara en kısa sürede cevap verebiliyor, aynı zamanda yenilikçi iletişim modellerine de hızla adapte olabiliyoruz. Quick Sigorta olarak verinin gücünü önemsiyor, yıllar içinde bunu geliştirmiş ve ödüllerle taçlandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ödül gerek acentelerimiz gerekse müşterilerimizle kurduğumuz güçlü iletişim stratejilerimizin başarısını bir kez daha teyit ediyor." ifadelerini kullandı.