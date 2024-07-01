İSTANBUL (AA) - Tadelle ve Sarelle, Marketing Türkiye ve Boomsonar işbirliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards'ta ödül kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sagra bünyesindeki Tadelle ve Sarelle, Brandverse Awards'tan iki farklı ödülün sahibi oldu.

Tadelle, Brandverse Awards'ta "Gıda Şirketleri" kategorisinin "Veri Analitiği" alanında altın ödülüne layık görülürken, Sarelle ise "Önce Sarelle Sonra Gülümse" kampanyasıyla "Yeniden Doğan Markalar" kategorisinde bronz ödül almaya hak kazandı.

"Veri Analitiği" kategorisine aday olan markalar, sosyal medya hesapları üzerinden bir yıl boyunca elde ettikleri etkileşim üzerinden değerlendiriliyor.

Uluslararası danışmanlık şirketlerinden Deloitte Türkiye'nin katıldığı değerlendirme sürecinde aday markalar, sosyal medyadaki takipçi sayıları, takipçi artışları, paylaştıkları ileti sayıları, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı alanda inceleniyor.

Tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda dijital iletişime ağırlık veren Tadelle, sosyal medyada trendlerini takip eden içerikleri, farklı yarışma kurgularını ve projelerini aktif şekilde kullanıyor.

"Yeniden Doğan Markalar" kategorisinde ise adayların strateji ana bölümünde yapılan tüm iletişim faaliyetleri ve kampanyalarının ardında yer alan işin başarıya ulaşmasını sağlayan özgün ve etkili marka stratejileri ele alınıyor.