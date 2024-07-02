Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artarak 86,89 dolar oldu. Petrol fiyatları son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışın ardında yaz döneminin seyahat hareketliliği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri bulunuyor.

Seyahat sezonu ve artan yakıt talebi

Amerikan Otomobil Birliği'nin verilerine göre, tatil döneminde seyahatler geçen yıla kıyasla yüzde 5,2 artacak. Aynı dönemde araba seyahatlerinin de yüzde 4,8 oranında artması bekleniyor. Bu öngörüler, yaz aylarında yoğunlaşan yolculukların etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentilerini güçlendirdi ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Fed'in faiz indirimi beklentileri

Uzmanlar, Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalinin arttığını belirtiyor. Düşük faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değerini düşürüyor ve diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha ucuz hale getiriyor. Bu durum, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik büyümeyi artırarak petrol talebini yükseltiyor.

Teknik analiz ve fiyat seviyeleri

Brent petrolde teknik olarak 87,37 ile 88,14 dolar aralığının direnç, 85,34 ile 84,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.