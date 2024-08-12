Petrol fiyatlarındaki artışın temel sebepleri arasında ABD'deki resesyon endişelerinin azalması ve Orta Doğu'daki gerginlikler öne çıkıyor. ABD ekonomisine dair artan olumlu beklentiler, resesyonun beklenenden daha az şiddetli olabileceği düşüncesini güçlendiriyor. Bu durum, petrol talebinde artış yaşanacağı beklentisiyle fiyatları destekliyor.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar da petrol arzında kesintiler yaşanabileceği endişesi yaratıyor. Özellikle İran ve İsrail arasındaki gerginlikler, bölgedeki petrol arzını tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor.

Fed ve faiz politikaları

Boston Fed Başkanı Susan Collins'in açıklamaları, faiz oranlarının yakında düşürülebileceği sinyalini verdi. Bu beklenti, ABD dolarının değer kaybına yol açabilir, bu da petrol fiyatlarını yükseltebilir.

Piyasalar, Fed'in yılın geri kalanında faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bu durum, düşük faiz oranlarının petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceği tahminlerini güçlendiriyor.

Brent petrol için teknik olarak 79,68 ile 79,84 dolar aralığı direnç, 79,42 ile 79,32 dolar aralığı ise destek seviyesi olarak izleniyor.