Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,81 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüş ve ABD ekonomisi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu. Fed'in faiz indirimi sinyali vermesi de piyasalarda talep endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü politika faizini sabit tutarken, eylül ayında faiz indirimi sinyali verdi. Ancak ABD'de açıklanan ekonomik veriler, resesyon korkusunu artırarak petrol talebine dair endişeleri besledi.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler

Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi, petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da artan tansiyon, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Jeopolitik riskler, petrol piyasasında volatilitenin artmasına neden oluyor.

Destek ve direnç seviyeleri

Brent petrol için 79,38 ile 83,42 dolar aralığı direnç, 75,34 ile 71,3 dolar aralığı ise destek seviyesi olarak izleniyor.

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 79,38 ile 83,42 dolar aralığını direnç, 75,34 ile 71,3 dolar aralığını ise destek bölgesi olarak değerlendiriyor.