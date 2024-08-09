Brent petrolün varil fiyatı, dün yaşadığı yükselişin ardından bugün yüzde 0,1 oranında azalarak 79,09 dolara geriledi. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,17 dolardan alıcı buldu. ABD'deki ekonomik belirsizlikler ve Orta Doğu'daki ateşkes olasılığı, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Resesyon endişeleri

ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından artan resesyon endişeleri, petrol piyasalarındaki talep beklentilerini olumsuz etkiliyor. İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, iş gücü piyasası açısından rahatlama sağlasa da, şirket bilançolarındaki zayıflık, piyasa oyuncularının talep iştahını azaltıyor.

Orta Doğu'da ateşkes umutları

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimalinin gündeme gelmesi, arz endişelerini hafifletirken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes için ortak çağrısı, bölgedeki gerginliği azaltma potansiyeli taşıyor.

ABD ham petrol stokları

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarının 3,7 milyon varil azalması, talep artışı öngörülerini destekleyerek fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtladı. Bu durum, piyasalardaki talep beklentilerini artırarak fiyatların istikrar kazanmasına katkıda bulundu.

Fed'in faiz indirimi beklentileri

Para piyasalarındaki beklentiler, Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağı yönünde şekilleniyor. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olarak, petrol talebine olumlu yönde etki ediyor. ABD Dolar Endeksi, son verilere göre yüzde 0,05 düşüşle 103,16 seviyesine geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 79,68 ile 80,40 dolar aralığı direnç, 77,94 ile 76,92 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir. Fiyatların bu aralıkta hareket etmesi bekleniyor, ancak piyasa koşullarındaki belirsizlikler kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir.