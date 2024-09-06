Brent petrol fiyatları, OPEC+'nın üretim artışını erteleme kararı ve ABD’de ham petrol stoklarının azalmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 72,90 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları yükselişte

Dün 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde kapattı. Bugün ise saat 09.56 itibarıyla yüzde 0,3'lük bir artışla 72,90 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki bu artışın temel sebebi, OPEC+ grubunun ekim ayında başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı oldu. Bu karar, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Piyasa oyuncuları, üretim artışının ertelenmesiyle petrol arzında sıkıntılar yaşanabileceğinden endişe ediyor.

ABD’de azalan petrol stokları ve artan talep

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ABD’deki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldı. Bu azalma, piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Piyasa, stokların sadece 600 bin varil düşeceğini öngörüyordu. Bu gelişme, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’de talebin arttığına dair tahminleri güçlendirdi ve fiyat artışına katkıda bulundu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, bu ay içinde 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabileceğine dair tahminler de yüzde 43 olarak kaydedildi. Faiz indirimine gidilmesi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olabilir. Bu da petrol talebini artırıcı bir etken olarak görülüyor.

ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre sabah saatlerinde yüzde 0.09 azalarak 100,89 seviyesine geriledi. Doların zayıflaması, genellikle petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratır, çünkü doların değeri düştüğünde petrol gibi emtialar daha cazip hale gelir.

Teknik olarak, Brent petrolde 73,81 ile 74,92 dolar aralığı direnç, 71,98 ile 71,26 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor. Fiyat hareketlerinin bu seviyeler arasında kalıp kalmayacağı, önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.