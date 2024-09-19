Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,08 dolardan işlem görerek son dönemdeki fiyat artışlarını sürdürüyor. ABD'deki talep toparlanması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in faiz indirimi ve talep toparlanması fiyatları artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini dört yıl aradan sonra ilk kez indirerek petrol fiyatlarında bir artışa neden oldu. Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek %4,75-5,00 aralığına çekti. Bu karar, ABD ekonomisindeki istikrarın korunmasına yönelik bir adım olarak görülürken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD'deki talebin de toparlandığına işaret ediyor.

Ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 1,6 milyon varil azaldığını ve stokların 417 milyon varile düştüğünü açıkladı. Beklentiler 200 bin varillik bir azalış yönündeyken, stoklardaki bu ciddi gerileme, petrol fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli faktörlerden biri oldu.

Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını destekliyor

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar, özellikle İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, Brent petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturan diğer bir etken. Çatışmaların artması, bölgedeki petrol arzının sekteye uğrama riskini artırıyor ve bu durum, piyasaların endişelerini derinleştiriyor. Özellikle Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamalarında, çatışmalarda çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi.

Analistler, Brent petrolün teknik olarak 74,85 ile 75,61 dolar aralığında direnç, 72,05 ile 71,29 dolar aralığında ise destek bulabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların bu seviyelere göre hareket etmesi bekleniyor.