Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,52 dolardan işlem görüyor. Dün 82,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,37 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,7 artış göstererek 82,52 dolara ulaştı.

Fiyat artışının sebepleri

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'den gelen güçlü ekonomik sinyaller etkili oldu. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkenin nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri yüzde 2,8 artış gösterdi. Bu, beklenenden daha fazla büyüme anlamına geliyor ve ABD ekonomisinin güçlü kalacağı beklentilerini artırıyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yakın zamanda indirmeye başlayacağı yönündeki tahminler de piyasaları olumlu yönde etkiliyor.

ABD ekonomisindeki gelişmeler

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüyeceği tahmin ediliyordu ancak veriler yüzde 2,8 artışa işaret etti. Bu durum, Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50 ile yüzde 4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle yüzde 4,75 ile yüzde 5 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu tahminler, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak, petrolün daha ucuz hale gelmesini sağlıyor ve talebi artırıyor.

Stoklardaki düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalarak 457 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi. Stoklardaki bu düşüş, piyasa oyuncularının talep konusundaki endişelerini azalttı ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin ekonomisindeki etkiler

Öte yandan, Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyümesi, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeleri körükleyerek fiyatların yükselişini kısıtladı. Çin'in talebindeki bu belirsizlik, global petrol piyasalarını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Teknik analiz

Brent petrolde teknik olarak 83,23 ile 84,10 dolar aralığının direnç, 80,79 ile 79,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli referans noktaları olarak öne çıkıyor.