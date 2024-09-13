Dün 72,51 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 71,82 dolardan tamamladı. Şu an ise fiyatlar kapanışa göre yüzde 0,2'lik bir artış gösterdi. Aynı saatlerde Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise 68,53 dolardan alıcı buldu.

Meksika Körfezi'ni vuran Kasırga Francine, özellikle ABD’nin Louisiana eyaletinde petrol üretim tesislerini ciddi şekilde etkiledi. ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu, Körfez’deki petrol üretiminin yüzde 41,7'sinin ve doğal gaz üretiminin yüzde 53,3'ünün durduğunu açıkladı. Bu durum, petrol fiyatlarındaki yükselişi tetikledi.

OPEC ve OPEC+ ülkelerinin, fiyatlardaki düşüş sonrası üretim artışını erteleme kararı da petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, OPEC'in ham petrol üretimi günlük 70 bin varil azalarak 27 milyon 370 bin varile düştü. Ancak küresel petrol üretimi, Ağustos ayında günlük 80 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre ise ticari ham petrol stokları geçen hafta 800 bin varil artış göstererek 419 milyon 100 bin varile ulaştı. Bu, ABD'deki talebin zayıfladığına işaret ediyor ve petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasını destekliyor.

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarının teknik olarak 73,03 ile 74,09 dolar aralığında direnç; 70,75 ile 69,53 dolar aralığında ise destek bulabileceğini öngörüyor. Francine Kasırgası’nın etkileri kısa vadede fiyatları yukarı çekse de küresel arz ve talep dinamikleri petrol fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek.