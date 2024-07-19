Brent petrolün varil fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde petrol rafinerilerinin talebindeki gerileme ve Orta Doğu'da riskin azalması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

Fiyat hareketleri ve etkenler

Mart ayını 86,79 dolardan kapatan Brent petrol, nisan ayında Ekim 2023'ten sonraki en yüksek seviye olan 91,58 doları test etti ve ay sonunda yüzde 1 değer kaybederek 85,91 dolardan işlem gördü. Mayıs sonunda ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,3 azalarak 81,34 dolara geriledi.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'daki toplantısında, üretim kesintisi uygulamasının süresinin uzatılması yönünde karar alındı. Bu karar sonrası fiyatlar, aynı ay içinde yüzde 4,3 artarak 84,86 dolara çıktı. Ancak, grubun ek gönüllü kesintilerini kademeli olarak azaltacaklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimini artıracağını duyurması, fiyatların artışını sınırladı. Sonuç olarak, Brent petrolün varil fiyatı ikinci çeyrekte yüzde 2,2 değer kaybetti. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise aynı dönemde yüzde 1,9 düştü.

Uzman görüşleri

ABD merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen fiyat artışlarının ilk çeyreğe kıyasla yavaşladığını belirtti. Mathonniere, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması ve rafineri bakım çalışmalarının petrol talebini baskılaması nedeniyle fiyatların yükselmesi için yeterli sebep olmadığını söyledi.

Bağımsız petrol piyasası analisti Gaurav Sharma ise yaz sezonunun getireceği seyahat artışlarına bağlı talep artışının fiyatları belirleyici olacağını dile getirdi. Sharma, Fed'in alacağı faiz kararları ve ABD dolarının zayıf seyri gibi etkenlerin de petrol talebini artırarak fiyatları destekleyebileceğini belirtti. Ancak, OPEC dışı ülkelerin üretim kapasitesi nedeniyle fiyatların 90 doların üzerine çıkmasının olası olmadığını vurguladı.