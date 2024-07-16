Brent petrolün varil fiyatı, saat 08.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,38 azalarak 84,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,51 dolardan alıcı buldu.

Trump'a yönelik suikast girişimi

Petrol fiyatlarının düşüşünde eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından diğer para birimleri karşısında değer kazanan ABD doları etkili oldu. Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,16 artışla 104,35 oldu.

Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler de ülkede talebin olumsuz etkileneceği düşüncelerini besleyerek fiyatların düşüşünü destekledi. Çin ekonomisindeki yavaşlama, küresel petrol talebine ilişkin endişeleri artırıyor.

Brent petrolün teknik görünümü

Brent petrolde teknik olarak 85,34 ile 85,83 dolar aralığının direnç, 84,39 ile 83,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruması, fiyatların düşüşünü kısıtladı. Powell, ekonomideki gelişmelere bağlı olarak faiz indirimlerinin mümkün olabileceğini belirtti. Bu durum, küresel ekonomide büyüme beklentilerini destekleyerek petrol talebinin artabileceğine işaret ediyor.