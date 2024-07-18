Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 artış göstererek 85,47 dolar seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 81,94 dolardan alıcı buldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) stok verileri ve küresel arz endişeleri petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketine katkı sağlıyor.

ABD'deki stok verileri ve talep artışı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 900 bin varil azalarak 440 milyon 200 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Stokların beklentinin üzerinde gerilemesi, ABD'de petrol talebinin arttığını gösteriyor ve bu da fiyatları yukarı çekiyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar

Orta Doğu'da süren çatışmaların küresel petrol arzında aksamaya yol açabileceği endişesi piyasada hakim olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Lübnan Hizbullahı ile kuzey sınırında yaşanan gerginlikler, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Kızıl Deniz'deki çatışmaların da küresel deniz ticaretine etkisi sürüyor.

Fed'in faiz politikası

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına dair tahminler, ülkede ekonomik hareketliliğin artacağı beklentisini destekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da faiz indiriminin yaklaştığını ifade etti. Faiz indirimi, ekonomik büyümeyi destekleyerek ülkedeki petrol talebi üzerinde olumlu etki yaratabilir.

Brent petrolün teknik seviyeleri

Brent petrol fiyatları için teknik olarak 86,34 ile 87,48 dolar aralığı direnç, 83,94 ile 82,80 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir.