İngiltere Premier Lig’de 14 Ocak 2025 Salı günü Brentford ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak bu mücadele, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Maç saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Brentford-Mancester City karşılaşması, Türkiye saati ile 22:30’da başlayacak. Müsabaka, Bein Sports beIN Connect ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Sporseverler, bu heyecan dolu maçı şifreli Bein Sports platformlarından izleyebilecek. Mücadele, Premier Lig’de zirve mücadelesi veren Manchester City için kritik bir öneme sahip.